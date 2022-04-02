Омбудсмен сообщила о нежелании украинских военнопленных возвращаться в ряды ВСУ
Омбудсмен Сердюкова: украинские военнопленные не захотели возвращаться в армию
Украинские военные, взятые в плен военными Луганской народной республики, не хотят возвращаться в ряды армии. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
«Офицеры и солдаты сами признают, что выполняли приказы руководства, обстреливая мирное население под лозунгом защиты от якобы агрессора», — рассказала она.
По словам омбудсмена, военные соглашаются с тем, что информация от командования ВСУ, мягко говорят, не соответствовала действительности.
«Из тех, с кем я общалась, не было ни одного, который сказал бы о желании вернуться в армию Украины. Они поняли, какая им льется пропаганда все эти восемь лет», — заключила Сердюкова.
Накануне войска ЛНР блокировали окраины населенных пунктов Метелкино и Кременная.