Омбудсмен сообщила о нежелании украинских военнопленных возвращаться в ряды ВСУ

Украинские военные, взятые в плен военными Луганской народной республики, не хотят возвращаться в ряды армии. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Офицеры и солдаты сами признают, что выполняли приказы руководства, обстреливая мирное население под лозунгом защиты от якобы агрессора», — рассказала она.

По словам омбудсмена, военные соглашаются с тем, что информация от командования ВСУ, мягко говорят, не соответствовала действительности.

«Из тех, с кем я общалась, не было ни одного, который сказал бы о желании вернуться в армию Украины. Они поняли, какая им льется пропаганда все эти восемь лет», — заключила Сердюкова.

Накануне войска ЛНР блокировали окраины населенных пунктов Метелкино и Кременная.