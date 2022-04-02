Омбудсмен рассказала об условиях содержания украинских военнопленных в ЛНР
Омбудсмен Сердюкова: военнопленные в ЛНР содержатся по принципам международного права
Украинские военные, пребывающие в плену войск Народной Луганской Республики, содержатся по всем нормам и принципам международного права. Об этом РИА «Новости» рассказала омбудсмен в ЛНР Виктория Сердюкова.
«Всем оказывается необходимая помощь. Я встречалась с некоторыми из них, даже получилось связаться с родственниками. Военные показали, что они живы и здоровы», — рассказала Сердюкова.
Также омбудсмен подчеркнула, что украинские военнослужащие не хотят возвращаться в ряды ВСУ. По ее словам, они поняли, что командование дезинформировало их в отношении реальной ситуации в Донбассе.
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Украина уведомила власти Великобитании об отказе соблюдать положения Женевской конвенции в части обращения с военнопленными.