Омбудсмен рассказала об условиях содержания украинских военнопленных в ЛНР

Украинские военные, пребывающие в плену войск Народной Луганской Республики, содержатся по всем нормам и принципам международного права. Об этом РИА «Новости» рассказала омбудсмен в ЛНР Виктория Сердюкова.

«Всем оказывается необходимая помощь. Я встречалась с некоторыми из них, даже получилось связаться с родственниками. Военные показали, что они живы и здоровы», — рассказала Сердюкова.

Также омбудсмен подчеркнула, что украинские военнослужащие не хотят возвращаться в ряды ВСУ. По ее словам, они поняли, что командование дезинформировало их в отношении реальной ситуации в Донбассе.

Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что Украина уведомила власти Великобитании об отказе соблюдать положения Женевской конвенции в части обращения с военнопленными.