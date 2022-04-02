Омбудсмен рассказал об условиях содержания пленных бойцов ВСУ в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила, в каких условиях содержат пленных украинских военных. Она отметила, что они обеспечены всем необходимым.

Москалькова побывала с рабочей поездкой в Крыму, где смогла пообщаться с украинскими военнослужащими, находящимися в плену на территории России.

«Условия содержания нашей страной пленных находятся в строгом соответствии с нормами международного права», — заключила она.

Пленные бойцы ВСУ рассказали, что к ним относятся по-человечески и обеспечивают всем необходимым, написал ТАСС. Военные отметили, что у них есть телевизор, места для курения, электричество и отопление. Кроме того, им регулярно меняют постельное белье и оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь.