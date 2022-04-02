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    02 апреля 2022, 13:47

    Омбудсмен рассказал об условиях содержания пленных бойцов ВСУ в России

    Омбудсмен Москалькова заявила, что бойцов ВСУ в РФ содержат по нормам международного права

    Редакция сайта 360°

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова оценила, в каких условиях содержат пленных украинских военных. Она отметила, что они обеспечены всем необходимым.

    Омбудсмен рассказал об условиях содержания пленных бойцов ВСУ в России

    Москалькова побывала с рабочей поездкой в Крыму, где смогла пообщаться с украинскими военнослужащими, находящимися в плену на территории России.

    «Условия содержания нашей страной пленных находятся в строгом соответствии с нормами международного права», — заключила она.

    Пленные бойцы ВСУ рассказали, что к ним относятся по-человечески и обеспечивают всем необходимым, написал ТАСС. Военные отметили, что у них есть телевизор, места для курения, электричество и отопление. Кроме того, им регулярно меняют постельное белье и оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь.