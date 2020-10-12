Омбудсмен назвал число погибших с начала перемирия в Карабахе

«С момента вступления в силу перемирия Азербайджан использовал против мирного населения как артиллерию и ракетные системы, так и диверсионные группы. Соответственно, уже в ходе действия этого соглашения мы имеем по крайней мере пять смертей и одну раненую. Это только предварительные цифры», — приводит агентство слова Бегларяна.

По словам собеседника агентства, во время режима прекращения огня азербайджанские ВС продолжали наносить удары по Степанакерту, Мартакерту, Мартуни и другим населенным пунктам.

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о перемирии во время встречи в Москве в конце прошлой недели. Режим прекращения огня действует на линии соприкосновения с полудня 10 октября.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Ереван и Баку начали боевые действия на территории непризнанной республики. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в этом конфликте открыто поддержал Азербайджан.