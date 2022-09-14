Омбудсмен ЛНР сообщил о возможностях налаживания диалога по обмену пленными | 360°

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Омбудсмен ЛНР сообщил о возможностях налаживания диалога по обмену пленными

Омбудсмен ЛНР Сердюкова заявила о готовности МККК помочь с обменом пленными

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Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) высказали готовность содействовать налаживанию контакта с омбудсменом Верховной рады Украины, чтобы создать механизм обмена пленными. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

Сердюкова уточнила, что этот вопрос обсуждался на встрече с уполномоченным представителем при президенте МККК Марианной Гассер и главой луганского офиса МККК Мириам Фавье.

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По ее словам, стороны отметили критическую ситуацию с соблюдением прав граждан ЛНР, находящихся в плену на территории Украины.

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«Представители МККК выразили готовность оказать содействие в установлении контакта с уполномоченным Верховной рады по правам человека с целью создания действенного механизма обмена пленными», — написала она в своем Telegram-канале.

Сердюкова добавила, что рассчитывает на положительный результат в налаживании эффективного диалога с украинской стороной.

Помимо этого, Марианна Гассер и Мириам Фавье выразили готовность оказывать помощь в приобретении компьютеров и принадлежностей для учебы для детей с ограниченными возможностями и пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ, заключила омбудсмен.

ЛНР

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