Мир 01 февраля 2023, 11:57 Олланд заявил о желании Путина стабилизировать украинский конфликт Politico: Олланд указал на стремление Путина стабилизировать ситуацию на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент РФ Владимир Путин прилагает усилия, чтобы конфликт на Украине стабилизировался. Такое мнение в беседе с Politico выразил бывший лидер Франции Франсуа Олланд.

«[Путин] — радикально рациональный человек, или рационально радикальный, как вам будет угодно», — заметил Олланд.

Реклама

По его словам, президент России стремится к тому, чтобы «закрепить свои достижения» для стабилизации конфликта. Олланд также высказал предположение, что Путин рассчитывает на то, что общественность устанет от ситуации на Украине, а в Европе будут бояться эскалации. В таких условиях речь может пойти о начале переговорного процесса, пояснил экс-лидер Франции.

По прогнозу Олланда, посредником в переговорах, скорее всего, может стать Турция или Китай. Политик заметил, что вероятность этого «никого не обнадеживает».

В конце 2022 года экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что Минские соглашения, которые принимали для урегулирования ситуации в Донбассе, на самом деле были просто оттягиванием времени, чем пользовались украинские власти. Ее слова поддержал Олланд.

После этого врио главы ДНР Денис Пушилин заметил, что лидеры стран, которые были гарантами этих договоренностей, открыто расписались во лжи.