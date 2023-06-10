Мир 10 июня 2023, 07:24 Олланд раскрыл, от чего зависит исход украинского конфликта Экс-лидер Франции Олланд: победа Трампа на выборах будет значить окончание боев на Украине Пресс-служба Кремля

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Завершение конфликта на Украине будет зависеть от результатов выборов главы государства в США, которые состоятся уже в 2024 году. Такое мнение высказал бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Financial Times.

«Если [Дональд] Трамп будет избран, он скажет: мы на этом останавливаемся; все, что есть у россиян, они могут оставить себе», — сказал он.

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По его словам, конфликт «обходится слишком дорого». Политик предположил, что наступит день, когда Европе надо будет полагаться только на себя в обеспечении собственной безопасности. При этом она останется связанной с блоком НАТО. Бывший французский лидер подчеркнул, что это не значит неразделение ЕС целей Соединенных Штатов.

Многие западные страны, в том числе входящие в ЕС, поддерживают Украину с начала российской спецоперации. Они, и в частности США, поставляют киевскому режиму вооружение. Ранее стало известно о новом пакете военной помощи Штатов Украине. Речь идет о сумме в 2,1 миллиарда долларов.