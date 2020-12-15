Оливер Стоун сообщил, что привился «Спутником V». Видео

Американский режиссер Оливер Стоун, приехавший в Россию для съемок фильма об изменении климата, сообщил, что считает вакцину «Спутник V» очень полезной, и уже сделал первый укол несколько дней назад.

Об этом, он сообщил в интервью в программе Первого канала «Время».

«Мне еще предстоит сделать второй укол, надо будет снова приехать. Я считаю, что ваша вакцина полезна, не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию», — заявил режиссер.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков подчеркнул, что западные фармацевтические концерны развернули кампанию по дискредитации российской вакцины «Спутник V». Они нуждаются в международных рынках сбыта, и поэтому финансируют псевдоаналитические расследования и публикуют в СМИ и соцсетях лжесвидетельства очевидцев.