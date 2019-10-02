Оливер Стоун заявил о нападках из-за интервью с Путиным

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что очень гордится интервью с президентом РФ Владимиром Путиным и не исключил, что может снять документальный фильм о президенте США Дональде Трампе.

В интервью изданию Die Welt он назвал чушью обвинения в адрес Москвы, касательно вмешательства в президентские выборы 2016 года.

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«Я очень горжусь этими интервью — четыре часа, и их смотрели люди, которые не остались равнодушны. Меня, так сказать, считают марионеткой Путина», — сказал Стоун. Он признал, что подвергся критике за беседы с главой России, но становиться объектом недовольства ему случалось и раньше.

«Американцы могут быть очень глупы по отношению к другим странам, но в случае России их глупость смертельна», — заявил Стоун.

Режиссер признал, что хорошо знает историю Дональда Трампа, так как о нем много писали, и в будущем может снять о нем фильм.

«Я бы принял это во внимание, но в настоящий момент у меня нет вдохновения для сценария», — уточнил Оливер Стоун.

Премьера четырехсерийного фильма Стоуна «Путин» состоялась летом 2017 года. Проект вошел в тройку самых рейтинговых программ российского телевидения по итогам года.

Американский режиссер провел с российским президентом много часов и более десятка бесед за два года, во время которых он собирал материал для документального фильма.