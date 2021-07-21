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    21 июля 2021, 10:11

    Олимпийца отстранили от соревнований в Токио из-за ковида

    Андрей Иванов

    В Токио от олимпийских соревнований отстранили спортсменку из сборной Чили по тхэквондо. Ее отправили на карантин после получения положительного результата теста на коронавирус. Это первый подобный случай, сообщил телеканал NHK.

    Олимпийца отстранили от соревнований в Токио из-за ковида

    Ранее в японской столице выявили 10 новых случаев ковида у людей, причастных к Олимпиаде. Среди них есть как местные жители, так и иностранцы. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом на Олимпийских играх выросло до 81.

    Соревнования в рамках международного спортивного праздника уже начались в Японии до церемонии открытия Игр. Японки обыграли австралиек в софтбол со счетом 8:1. На следующей летней Олимпиаде в Париже этого вида спорта уже не будет.

    Накануне исполнительный комитет МОК одобрил предложение главы организации Томаса Баха изменить девиз Олимпийских игр и добавить в него слово «вместе». Его окончательно утвердят на ближайшей сессии комитета. Председатель думского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев в беседе с «360» призвал поддержать эту идею, которая соответствует вызовам современности.