Олимпийца отстранили от соревнований в Токио из-за ковида

В Токио от олимпийских соревнований отстранили спортсменку из сборной Чили по тхэквондо. Ее отправили на карантин после получения положительного результата теста на коронавирус. Это первый подобный случай, сообщил телеканал NHK.

Ранее в японской столице выявили 10 новых случаев ковида у людей, причастных к Олимпиаде. Среди них есть как местные жители, так и иностранцы. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом на Олимпийских играх выросло до 81.

Соревнования в рамках международного спортивного праздника уже начались в Японии до церемонии открытия Игр. Японки обыграли австралиек в софтбол со счетом 8:1. На следующей летней Олимпиаде в Париже этого вида спорта уже не будет.

Накануне исполнительный комитет МОК одобрил предложение главы организации Томаса Баха изменить девиз Олимпийских игр и добавить в него слово «вместе». Его окончательно утвердят на ближайшей сессии комитета. Председатель думского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев в беседе с «360» призвал поддержать эту идею, которая соответствует вызовам современности.