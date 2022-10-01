Олимпийскому комитету Украины запретили делать заявления о России | 360°

Мир 01 октября 2022, 14:33 Поделиться Telegram

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Viber Олимпийскому комитету Украины запретили делать заявления о России Inside the Games: НОК Украины и Швеции запретили высказываться о России РИА «Новости»

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Представителям Национальных олимпийских комитетов Украины и Швеции не разрешили сделать публичное заявление о России на семинаре Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Об этом написал портал Inside the Games.

Во время заседания слово взяла украинский делегат Алла Тарасюк и начала говорить о недопустимости присутствия на семинаре членов делегаций России и Белоруссии. Ее жестко перебила соведущая мероприятия из Греции Ставрула Козомполи, напомнив о повестке встречи.

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Спустя некоторое время начал выступление исполнительный директор Олимпийского комитета Швеции Петер Рейнебо и продолжил тему Тарасюк о России и Белоруссии. Его прервал президент ЕОК Спирос Капралос.

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«Исполком Международного олимпийского комитета принял решение об их участии. Мы не собираемся здесь вновь начинать политические дискуссии. Кажется, я очень ясно сказал об этом во вступительном слове», — подчеркнул он.

После начала специальной операции РФ на Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациями не допускать российских и белорусских атлетов на соревнования под своей эгидой до дальнейшего уведомления.

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