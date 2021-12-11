Олимпийскому чемпиону предъявили обвинения в сексуальном насилии

Олимпийскому чемпиону по плаванию Яннику Аньелю предъявили обвинения в сексуальном насилии. Решение принял следственный судья французского Мюлуза.

Как сообщил телеканал CNews, прокуратура требовала поместить спортсмена под стражу, но суд отклонил этот запрос. Теперь Аньель будет находиться под судебным контролем. У мужчины забрали паспорт, а также запретили выезжать из страны.

Ранее журналисты сообщили, что спортсмена арестовали в Париже и отправили под стражу в Мюлузе. Причиной стал иск девушки, заявившей, что Аньель изнасиловал ее в 15-летнем возрасте. По ее словам, пловец приставал к ней во время совместных тренировок. Речь идет о периоде с 2014 по 2016 год.

В рамках расследования правоохранители допросили как действующих спортсменов, так и бывших. Как уточнила газета Parisien, в изнасиловании Аньеля обвинила дочь его бывшего тренера Лионеля Ортера.

Сейчас Яннику Аньелю 29 лет. Он завоевал две золотые и одну серебряную медали на Олимпиаде в Лондоне. Пловец также является чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира.