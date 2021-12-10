Олимпийского чемпиона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Янника Аньеля отправили под стражу во Франции. Спортсмена обвинили в изнасиловании 15-летней девушки.

По данным CNews, полиция начала расследование после того, как девушка подала на пловца в суд. Она заявила, что Аньель изнасиловал ее в период совместных тренировок в Мюлузе. Речь идет о 2014–2016 годах. В рамках расследования правоохранители допросили как действующих спортсменов, так и бывших.

«Аньель был взят под стражу утром в Париже по поручению судьи из Мюлуза», — сообщили в полиции.

Правоохранители пояснили, что спортсмена арестовали в связи с подозрением в изнасиловании 15-летней девушки. Сейчас они продолжают выяснять все обстоятельства.

Сейчас пловцу 29 лет. Он родился 9 июня 1992 года на юге Франции. Сначала Аньел увлекся теннисом, но в возрасте восьми лет начал плавать. В 2012 году он завоевал две золотые и одну серебряную медали на Олимпиаде в Лондоне. Также Аньель является двукратным чемпионом мира. В 2016 году спортсмен объявил о завершении своей карьеры.