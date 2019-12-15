Олимпийский манифест Пьера де Кубертена уйдет с молотка

Документ состоит из 14 листов, на которых барон де Кубертен (1863-1937) собственноручно начертал принципы Олимпийских игр. Одно из главных положений — «народы должны бороться между собой только в спорте». Начальная цена лота — полмиллиона долларов.

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Пьер де Кубертен был известным французским общественным и спортивным деятелем. Свое видение олимпийского движения он изложил на бумаге в 1889 году. Большинство из позиций манифеста действуют до сих пор. Именно с бароном де Кубертеном связывают историю возникновения олимпийских колец и флага, гимна и медалей, девиза и клятвы спортсменов.

Барон де Кубертен был генеральным секретарем Международного олимпийского комитета с момента его основания в 1894 году. В 1896 году он стал президентом МОК. К играм 1912 года французский общественник разработал новую спортивную дисциплину. Соревнования по современному пятиборью (пентатлону) проводятся до сих пор. Спортсмены испытывают свои силы в конкуре, беге, плавании, стрельбе и фехтовании.