Олимпийские объекты в Рио-де-Жанейро закроют в течение суток
В Рио-де-Жанейро в течение 24 часов закроют все объекты, которые были построены для Олимпиады 2016 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, суд принял постановление о закрытии объектов из-за нарушений требований безопасности. Таким образом, суд пытается избежать трагедий и сохранить безопасность населения. В октябре прошлого года прокурор Рио-де-Жанейро потребовал закрытия объектов до предоставления муниципалитетом сертификатов о соответствии мерам безопасности.