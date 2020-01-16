Олимпийские объекты в Рио-де-Жанейро закроют в течение суток

По данным издания, суд принял постановление о закрытии объектов из-за нарушений требований безопасности. Таким образом, суд пытается избежать трагедий и сохранить безопасность населения. В октябре прошлого года прокурор Рио-де-Жанейро потребовал закрытия объектов до предоставления муниципалитетом сертификатов о соответствии мерам безопасности.