Есть вероятность, что к лету 2021 года, на которое была перенесена Олимпиада в Токио, пандемия коронавируса не закончится. В таком случае что Игры придется перенести еще раз.

Такое предположение сделал глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро. Он заявил порталу TMZ Sports, что никто не может гарантировать окончания пандемии к началу токийских Игр.

«Точного ответа по поводу проведения Игр мы дать просто не можем», — заявил Муто.

Но оргкомитет Олимпиады продолжает к ней готовиться. На вопрос о возможной альтернативе Игр, спортивный чиновник ответил, что сейчас о них думать не время.

«Человечество должно объединить свои усилия и мудрость, чтобы совместно разработать методы лечения и найти вакцину», — подчеркнул Муто.

Он сообщил, что правительство Японии выделило несколько страховых полисов, чтобы покрыть расходы на мероприятие на случай, если оно в конечном итоге будет отменено. Но пока не ясно, смогут ли они возместить все издержки.

Летние Олимпийские игры-2020 в Токио были отложены на год на фоне пандемии коронавируса. Предварительно, потери от их переноса оценили в 2,7 миллиарда долларов.