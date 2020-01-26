Олимпиаду без России назвали «первенством ЖЭКа»

Интерес зрителей к Олимпийским играм непременно упадет, если на соревнования не приедут атлеты из России. Без участия россиян главные соревнования планеты станут «первенством ЖЭКа».

Как рассказал ТАСС президент Федерации водного поло России Алексей Власенко, отсутствие конкуренции на Играх просто убьет зрительский интерес. «Я считаю, что вся эта история слишком раздута, Олимпийские игры без России превратятся в первенство ЖЭКа. Кто их будет смотреть?» — заявил Власенко.

Он подчеркнул, что если спортсмены из России не поедут в 2020 году на Олимпиаду в Токио, то телекомпании потеряют колоссальные деньги, которые вложат в трансляции. Смотреть их просто никто не будет.

Исполком WADA 9 декабря отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Речь идет об Олимпийских и Паралимпийских играх, а также о чемпионатах мира. «Чистые» атлеты из России смогут соревноваться на международных аренах только в нейтральном статусе.

Агентство запретило поднимать во время награждения российских спортсменов национальный флаг и исполнять государственный гимн. В 2020 году летние Олимпийские игры пройдут в Токио. Российские легкоатлеты могут вообще не поехать в Японию, так как ситуация с ВФЛА до сих пор в подвешенном состоянии.