Олимпиада в Токио пройдет даже при режиме ЧС

Олимпийские игры в Токио в 2021 году не будут отменять, даже если в столице Японии введут режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс.

Такое заявление он сделал во время онлайн-конференции в ответ на вопрос журналиста, его слова процитировал ТАСС.

«Да (Игры можно будет проводить в случае действия ограничений — прим. ред.). Мы видели успешные тестовые соревнования во время действия режима ЧС», — отметил он.

Олимпийские Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса в мире организаторы приняли решение перенести их на следующий год. Игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования пройдут без иностранных болельщиков.

При этом решение о допуске на Олимпиаду жителей Японии примут в июне — оно будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса в стране. Сейчас в нескольких регионах Японии, в том числе в Токио, действует режим ЧС. Его ввели из-за ухудшения эпидемической ситуации до 31 мая. Однако есть вероятность, что действие режима продлят.