Мир 21 декабря 2022, 18:06 Олигархов Украины призвали взять в руки оружие и спуститься в окопы Врио председателя СБУ Малюк заявил, что украинским олигархам придется защищать свою страну РИА «Новости»

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Украинским олигархам придется взять в руки оружие и встать на защиту страны. Об этом заявил врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк, сообщил ТАСС.

Малюк обратил внимание, что представители крупного бизнеса сейчас находятся под повышенным вниманием спецслужб — они ходят на допросы.

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«А в случае необходимости [олигархам] тоже придется брать в руки оружие и становиться в окопе бок о бок. Ведь они такие же граждане, как и все. Кроме святого права защищать землю, это святая обязанность каждого мужчины», — отметил врио главы СБУ.

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В начале декабря стало известно, что украинские силовики расстреляли 20 человек в Бериславе за сотрудничество с Россией. А жителей двух сел в ЛНР арестовали за принятую от РФ гумпомощь.

В конце ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, монастыри УПЦ в Ровенской области и другие обители.