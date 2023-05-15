15 мая 2023, 13:09
Олигарха Дмитрия Фирташа заподозрили в махинациях на Украине
РБК: украинского олигарха Дмитрия Фирташа заподозрили в махинациях с топливом
Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила бизнесмена Дмитрия Фирташа и топ-менеджеров его компаний в махинациях с топливом на 485 миллионов долларов (примерно 37 684 537 830 рублей). По предварительным данным, подконтрольные Фирташу структуры создавали видимость дефицита газа и покрывали его за счет государственного сырья, сообщил источник РБК-Украина.
«Правоохранители разоблачили схему, по которой подконтрольные Фирташу структуры покупали топливо у его же компании, но на самом деле получали 30% от объемов», — указано в Telegram-канале издания.
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У руководителей фирм проходят обыски.
В августе 2021 года на Украине решили национализировать предприятия «Черкассы Азот» бизнесмена Дмитрия Фирташа. До этого президент Украины Владимир Зеленский объявил войну «олигархическому классу» страны.
Дмитрий Фирташ — 58-летний украинский бизнесмен и инвестор. Как следует из открытых источников, его предприятия и компании осуществляют деятельность не только на территории Украины, но и в других государствах.
ТАСС писал, что в марте 2014 года Фирташа задержали в Австрии по запросу США. Миллиардера обвиняли его в коррупционных преступлениях.
Украина
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