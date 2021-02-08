Оленя с застрявшей в рогах оторванной головой сородича заметили на Хоккайдо. Видео

Очевидцы на острове Хоккайдо в Японии сняли на видео оленя, у которого в рогах застряла голова его соперника, поверженного в бою. Кадры с животным распространили в социальных сетях.

На видео, предположительно, запечатлен исход смертельной схватки двух оленей. Как можно заметить, рога животного-победителя сцеплены с оторванной головой сородича.

Многие пользователи отметили, что прежде могли представить себе подобное только в фильмах ужасов. Некоторые и вовсе усомнились в том, что показанное на кадрах соответствует реальности.

Московский зоопарк ранее опубликовал видео, на котором показано, как панда Диндин катается со снежной горки. Кадры были сняты на камеры, установленные в вольере. Сотрудники зоопарка посоветовали людям следовать этому примеру и так же весело проводить выходные.

Власти Башкирии между тем поручили заняться отстрелом диких кабанов в республике из-за рисков распространения африканской чумы свиней (АЧС), вспышки которой зафиксированы в ряде регионов, в том числе в Татарстане.