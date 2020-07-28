Олейник: Польша и Украина сговорились против России

По его словам, США хотят убрать Россию с европейского рынка, так как у нее адекватные цены на энергоресурсы. Однако американские ресурсы являются крайне дорогими, это в Европе понимают. Именно поэтому Германия, Франция и другие европейские государства не намерены сотрудничать с Соединенными Штатами, так как это катастрофически скажется на их экономике. А также осознавая, что европейская продукция не сможет конкурировать с американской.

«Польша и Украина абсолютно зависимы от Америки. Украина уже получила через Польшу партию американского сжиженного газа. Теперь что делает украинская продажная власть — она поднимает цены на газ в стране, чтобы американская цена в будущем не была шоком для украинцев. Все ради того, чтобы обслужить интересы американцев. Польша и Украина являются сегодня „адвокатами“ Америки в Европе», — поделился политик.