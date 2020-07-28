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    28 июля 2020, 14:25

    Олейник: Польша и Украина сговорились против России

    Анастасия Кременчугская

    Владимир Олейник, украинский политик, в беседе с радио Sputnik заявил, что Украина и Польша сговорились против строительства «Северного потока — 2» и всеми силами пытаются препятствовать его реализации.

    По его словам, США хотят убрать Россию с европейского рынка, так как у нее адекватные цены на энергоресурсы. Однако американские ресурсы являются крайне дорогими, это в Европе понимают. Именно поэтому Германия, Франция и другие европейские государства не намерены сотрудничать с Соединенными Штатами, так как это катастрофически скажется на их экономике. А также осознавая, что европейская продукция не сможет конкурировать с американской.

    «Польша и Украина абсолютно зависимы от Америки. Украина уже получила через Польшу партию американского сжиженного газа. Теперь что делает украинская продажная власть — она поднимает цены на газ в стране, чтобы американская цена в будущем не была шоком для украинцев. Все ради того, чтобы обслужить интересы американцев. Польша и Украина являются сегодня „адвокатами“ Америки в Европе», — поделился политик.

    Новости SMI.FM