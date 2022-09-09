Олег Охошин: новый монарх Великобритании – интересная и неординарная личность | 360°

Мир 09 сентября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

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Viber Олег Охошин: новый монарх Великобритании – интересная и неординарная личность

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Старший научный сотрудник Центра британских исследований института Европы РАН Олег Охошин в беседе с радиостанцией Sputnik оценил нового короля Великобритании, коим стал старший сын Елизаветы II, 73-летний принц Уэльский Чарльз, взявший имя Карл III.

По словам эксперта, Чарльз является интересной и неординарной личностью.

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«Карл III, несомненно, обладает необходимой политической компетенцией, потому что еще в молодости, в 1970-е, активно увлекался британской политикой, участвовал в заседаниях парламента, правительства, даже выдвигался на пост генерал-губернатора Австралии. Он сделал блестящую карьеру на флоте, в авиации. Является человеком интересным, неординарным, у него множество хобби, включая охоту и садоводство. Под его патронажем находится множество благотворительных организаций, по всему миру около 350», — сказал Охошин.

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Он добавил, что Карл III должен показать пример своим подданным — воодушевить и поддержать в такой непростой для Британии период истории.

Ранее Букингемский дворец объявил о смерти Елизаветы II. Королева правила Великобританией 70 лет и семь месяцев. Она умерла в возрасте 96 лет.

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