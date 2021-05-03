«Октоберфест» снова отменили в Германии из-за коронавируса

В Германии решили снова отменить фестиваль пива «Октоберфест». Всему виной — пандемия коронавируса. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на встречу премьер-министра Баварии и бургомистра Мюнхена.

Крупнейший в мире фестиваль пива, который проходит в Германии каждый год, в этот раз не состоится. Прошлой осенью мероприятие тоже было отменено из-за коронавируса.

Раньше фестиваль проходил в Мюнхене и собирал около шести миллионов посетителей, многие из которых приезжали из-за границы. Люди отдыхали все за длинным общим столом, пили пиво, ели сосиски, крендели или свиную рульку под музыкальное сопровождение.

Но из-за отмены «Октоберфеста» расстроятся не только туристы и сами немцы, финансовый ущерб будет нанесен баварским пивным компаниям, отельерам, магазинам розничной торговли и такси. Мюнхен также лишится значительной прибыли. Все дело в том, что экономическая стоимость «Октоберфеста» в 2019 году составила 1,23 миллиарда евро.

За двухсотлетнюю историю фестиваль отменяли 24 раза. Но все эти случаи были до окончания Второй мировой войны.