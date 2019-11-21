Оксфордский словарь выбрал словом года «климатическое ЧП»

Оксфордский словарь признал словосочетание «климатическое чрезвычайное происшествие» (climate emergency) главным выражением года. На это звание также претендовали другие слова, связанные с экологическими проблемами.

Названо главное слово 2019 года. Не обошлось без Греты Тунберг Подробнее

Как уточнила газета The New York Times, в шорт-лист вошли такие понятия, как «экологическая тревожность» (eco-anxiety), «борьба с изменением климата» (climate action), «климатическое отрицание» (climate denial), «вымирание» (extinction) и «стыд от полета» (flight shame).

«Когда мы просматривали факты, стало очевидно, что вопросы, связанные с климатом, были в каждой лексической единице из тех, с которыми мы работали», — заявила изданию редактор Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин.

Оксфордский словарь стал не первым изданием, кто оценил важность словосочетаний, связанных с экологией. Например, британский словарь английского языка Collins English Dictionary ранее уже назвал выражением года словосочетание «климатическая забастовка» (climate strike).

В этом году внимание общественности было приковано к темам, посвященным экологическим проблемам, в том числе и благодаря школьнице из Швеции Грете Тунберг. Она стала известна после проведения климатических забастовок возле здания парламента в Стокгольме. Однако настоящей звездой Грета стала после того, как в сентябре 2019 года выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.