Мир 05 декабря 2022, 16:27 Оксфордский словарь определился со словом 2022 года

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Оксфордский словарь английского языка выбрал слово текущего года. Им стало сленговое выражение «режим гоблина» (goblin mode). Об этом сообщил RT.

«Режим гоблина» — это поведение, основанное на следовании собственным желаниям, жадности, неопрятности и лени. Ему сопутствует отказ от общественных ожиданий и норм.

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Впервые это выражение применили пользователи Twitter в 2009 году. В нынешнем году оно стало «вирусным» на фоне локдаунов из-за COVID-19.

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