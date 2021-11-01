Оксфордский словарь назвал слово 2021 года — vax. На русском языке это означает «вакцина», «вакцинация» или «вакцинировать». Информация об этом появилась на сайте словаря.

В 2021 году это слово использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом, сообщили специалисты. Кроме того, люди чаще стали употреблять упрощенные производные от этого слова. Например, vaxxie — «фото, сделанные во время вакцинации», anti-vaxxer — «противник вакцинации», double-vaxxed — «человек, который вакцинировался двумя дозами прививки».

На днях в Москве на ВДНХ заработал новый центр вакцинации и тестирования на коронавирус. Воспользоваться услугами пункта можно каждый день, в любое время с 9:00 до 21:00. По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, в столице начали активно помогать горожанам проходить вакцинацию от коронавируса, так как на эту процедуру сейчас растет спрос. Больше желающих стало и среди тех, кому нужно привиться первый раз, и среди тех, кому пора на ревакцинацию.