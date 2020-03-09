Оксфордский словарь изменил некоторые определения, считавшиеся сексисткими

Из определений слов «бешеный» и «ворчание» уберут примеры, которые некоторые сочли оскорбительными, такие как «ворчание жены» и «бешеная феминистка».

В Oxford University Press (OUP) пояснили, что словарь периодически редактируется, чтобы исключить такие ситуации. За последние года лингвисты пересмотрели около пяти сотен значений, среди которых «домашняя работа», «стерва», «шлюха». Слова «старая дева» и «фригидная» были обозначены как уничижительные.

По словам специалистов, словарь является зеркалом общества, поэтому важно, чтобы оно было «надежным и достоверным».

Ранее сообщалось, что что филологи признали за словами «падаван», «Джедай» и «световой меч» из киновселенной Джорджа Лукаса «Звездные войны» право на принадлежность к английскому языку. Их включили в Оксфордский словарь английского языка.