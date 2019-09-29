Оксана Воеводина сообщила о смерти экс-короля Малайзии

Российская модель Оксана Воеводина сообщила о смерти своего бывшего свекра, экс-короля Малайзии, султана Исмаила Петры. Об этом девушка написала в Instаgrаm.

«Дедушка Леона (сын Оксаны Воеводиной — прим.ред.), султан Исмаил Петра ушел из жизни сегодня», — написала Воеводина 28 сентября.

По официальной информации, 69-летний султан умер в одной из клиник Кота-Бару около 08:00 по местному времени (03:00 по московскому). Причиной смерти бывшего монарха называют недавно перенесенный инсульт, пишет NewsTes.

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У Исмаила Петры осталась супруга Анис, с которой они были вместе почти 50 лет. У них четверо детей, в том числе Мухаммад V, бывший муж Воеводиной. Ранее СМИ писали, что семья султана отрицательно восприняла брак сына с российской моделью.

Хотя слухи о разводе ходили еще с начала года, Воеводина признала расставание лишь несколько недель назад. Она сказала, что муж покинул ее в декабре, когда она была беременной. Экс-король Малайзии развелся с россиянкой при помощи процедуры «тройной талак», согласно которой мусульманину достаточно трижды произнести слово «развод».