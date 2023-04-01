Мир 01 апреля 2023, 12:49 Окруживших Киево-Печерскую лавру провокаторов обвинили в разжигании религиозной розни Киево-Печерская лавра подала в суд на организаторов провокаций около монастыря УПЦ

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Заявления в полицию и суд подали священники Украинской православной церкви (УПЦ) на провокаторов и их кураторов, пришедших к Киево-Печерской лавре в момент визита правительственной комиссии. Об это сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

Адвокат лавры священник Никита Чекман выяснил, что радикальные активисты собирали своих сторонников для провокаций около монастыря через социальные сети. Такое поведение можно трактовать как призывы к организации массовых беспорядков и провокаций для дискредитаций священнослужителей УПЦ.

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Монастырь направил заявление в Печерское отделение полиции Киева об уголовных правонарушениях радикальных активистов. Священнослужители выразили надежду, что правоохранительные органы привлекут провокаторов к ответственности.

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) заявили об уголовном деле против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Как сообщил сам священнослужитель, его обвинили в разжигании религиозной розни и работе на Россию. Митрополит отметил, что в ближайшее время у него пройдет обыск.

Новый виток обострения между священнослужителями УПЦ в Киево-Печерской лавре и властями Украины произошел на этой неделе. От живущих на территории монахов потребовали оставить свои кельи после разрыва договора об аренде государственного имущества.

После отказа верующих покинуть монастырь министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что оставит помещение и территорию лавры за священнослужителями, если они перейдут в Православную церковь Украины (ПЦУ).