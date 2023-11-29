Мир 29 ноября 2023, 05:44 Окружение Зеленского согласилось с «трезвыми выводами» Залужного об обстановке в ВСУ Economist: многие из окружения Зеленского согласны с выводами Залужного о ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конфликт между украинским лидером Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным был «предсказуемым», потому что руководство Украины недовольно провалом контрнаступления ее армии. Об этом написали в издании Economist, сославшись на высокопоставленного украинского чиновника.

«Открытый конфликт в руководстве был предсказуемым результатом зашедшей в тупик контрнаступательной операции, которая пошла не по плану», — сказано в материале.

Реклама

Собеседник издания признался, что многие в правительстве Украины поддерживают Залужного с его «трезвыми выводами». Главнокомандующий ВСУ заявлял, что украинская армия «зашла в тупик», армии не хватает новых бойцов, войска не смогли показать хорошие результаты на поле боя. При этом слова главкома сильно противоречат утверждениям Зеленского, который старался убедить общественность в обратном.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины и товарищ Зеленского Давид Арахамия признался, что у руководства ВСУ нет планов боевых действий на 2024 год. По его словам, в Раде ждут указаний уже «много времени».