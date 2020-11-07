Окружение Трампа посоветовало ему готовиться к поражению

Последние несколько дней советники Трампа обсуждали с ним поражение и его поведение в случае проигрыша. По неподтвержденной информации, некоторые советники предложили главе государства сделать публичные заявления и пообещать обеспечение мирного перехода власти.

Один из источников газеты отметил, что, проиграв на выборах, Трамп никогда не произнесет традиционную для таких случаев «великодушную речь». К тому же президент после окончания голосования уже заявил, что ему предстоит тяжелая борьба.

«Если он проиграет, они ожидают, что Трамп продолжит безосновательно заявлять, как он уже делает несколько дней, что выборы были украдены», — передает газета.

В любом случае окружение кандидата от Республиканской партии разделилось на две части. Одни считают, что надо надеяться на победу и бороться, а другие — признать поражение.

В субботу Джо Байден выступил перед народом и заявил, что может набрать более 300 голосов выборщиков и стать президентом США.