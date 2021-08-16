СМИ сообщили о стрельбе в окрестностях аэропорта Кабула

Выстрелы снова начали греметь в районе международного аэропорта в Кабуле. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, 16 августа в кабульском аэропорту из-за паники и неразберихи погибли семь человек.

Хаос начался в аэропорту столицы Афганистана после захвата талибами* власти в стране 15 августа. Люди, которые испугались жизни по законам шариата, пытаются улететь из республики любой ценой: некоторые привязывают себя к обтекателю шасси военно-транспортных самолетов, кто-то цепляется за фюзеляж.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что американские военные во время эвакуации нашли место на борту воздушного судна для своих служебных собак. Животных усадили в кресла рядом с представителями дипмиссии и другими официальными лицами США. Несколько часов назад военнослужащие Соединенных Штатов застрелили двух вооруженных людей в аэропорту Кабула. Сейчас они охраняют воздушную гавань и пытаются навести там порядок.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.