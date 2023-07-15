Мир 15 июля 2023, 01:17 Окопались основательно. Генерал НАТО предупредил ВСУ о трудностях наступления Экс-глава ЦРУ Петреус: ВСУ очень трудно атаковать из-за мощной российской обороны и мин РИА «Новости»

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Украинским солдатам, задействованным в контрнаступлении, нелегко приходится на поле боя. Они практически лишены возможности атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми лежат плотные минные поля. Такое заявление в интервью каналу Silicon Curtain на YouTube сделал экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус.

«Им придется с огромным трудом пробиваться через эти позиции», — заявил генерал НАТО.

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По его словам, российские войска «окопались основательно», поэтому украинцы не смогут добиться успеха без господства в небе. В этом украинской армии не помогут даже западные танки. Дроны, на которые командование ВСУ возлагало надежды, тоже не оправдали себя.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что войска ВС РФ с 4 июня уничтожили 311 украинских танков. Среди не менее трети — присланные их западными партнерами.