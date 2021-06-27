Окончательные итоги парламентских выборов подвели в Армении

ЦИК Армении подвел окончательные итоги парламентских выборов в стране. Партия исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна набрала 53,91%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

«В избирательные списки на выборах были включены 2 595 512 человек, в голосовании участвовали 1 281 997, или 49,39% избирателей. За партию „Гражданский договор“ проголосовал 688 761 человек, или 53,91%, за блок „Армения“ — 269 481, или 21,9%, блок „Честь имею“ — 66 650, или 5,22%», — приводит агентство слова главы ЦИК Тиграна Мукучяна.

Блок «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна хоть и не набрал необходимых 7% голосов, он все равно пройдет в парламент, так как в законодательном органе Армении должны присутствовать как минимум три политические силы.

После того, как стали известны предварительные результаты выборов в парламент, бывший президент республики и лидер «Армении» Роберт Кочарян заявил, что его блок обратится в Конституционный суд для обжалования итогов голосования.