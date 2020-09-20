Около тысячи машин скопилось на белорусско-украинской границе

На белорусско-украинской границе, в пункте пропуска Выступовичи, скопились около тысячи автомобилей: 600 машин ждут своей очереди на въезд на Украину, 300 — на выезд.

«За последние сутки ситуация с накоплением транспортных средств в пункте пропуска Выступовичи значительно ухудшилась. В очереди на въезд на Украину сейчас находится около 600 транспортных средств, на выезд — 300», — сообщила пресс-служба таможенной службы Киева в Facebook.

В ведомстве отметили, что пропускная способность этого пункта — 120 автомобилей в обе стороны в сутки.

Ранее Киев закрыл пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области на белорусско-украинской границе из-за пандемии коронавируса. Украинские таможенники связывают очереди в Выступовичах с этим решением.

Руководство Киевской таможни выехало на КПП, чтобы решить проблему.

На этой неделе действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия закроет границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной.