Около тысячи машин скопилось на белорусско-украинской границе
«За последние сутки ситуация с накоплением транспортных средств в пункте пропуска Выступовичи значительно ухудшилась. В очереди на въезд на Украину сейчас находится около 600 транспортных средств, на выезд — 300», — сообщила пресс-служба таможенной службы Киева в Facebook.
В ведомстве отметили, что пропускная способность этого пункта — 120 автомобилей в обе стороны в сутки.
Ранее Киев закрыл пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области на белорусско-украинской границе из-за пандемии коронавируса. Украинские таможенники связывают очереди в Выступовичах с этим решением.
Руководство Киевской таможни выехало на КПП, чтобы решить проблему.
На этой неделе действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия закроет границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной.