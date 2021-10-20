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    20 октября 2021, 20:07

    Около тысячи литров виноградного сока вылилось из резервуара в Бразилии

    Резервуар с виноградным соком прорвало в Бразилии

    Артур Блянихов

    В Бразилии из переполненного резервуара мощным фонтаном хлынул виноградный сок. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

    По данным издания, резервуар прорвало в муниципалитете Кампу-Ларгу (штат Парана). В результате вылилось около одной тысячи литров сока. По словам производителя, прорыв произошел при перекачке жидкости из одного резервуара в другой. Обошлось без пострадавших.