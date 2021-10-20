Около тысячи литров виноградного сока вылилось из резервуара в Бразилии

В Бразилии из переполненного резервуара мощным фонтаном хлынул виноградный сок. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, резервуар прорвало в муниципалитете Кампу-Ларгу (штат Парана). В результате вылилось около одной тысячи литров сока. По словам производителя, прорыв произошел при перекачке жидкости из одного резервуара в другой. Обошлось без пострадавших.