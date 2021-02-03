Американец устроил прямой эфир около трупа своей невесты

Брат рэпера Маркуса Вебера устроил прямой эфир в Instagram, размахивая пистолетом у трупов двух девушек. Одна из убитых оказалась невестой Раймонда Вебера, а личность второй пока установить не удалось. Мужчину уже задержали сотрудники полиции.

Правоохранителей в квартиру Вебера, известного как Зино, вызвала женщина после просмотра трансляции в соцсети. На кадрах мужчина с сигаретой в зубах размахивал пистолетом, а рядом с ним лежали две девушки. Во время прямого эфира Вебер заявлял, что одна из убитых пыталась его подставить. При этом он также сказал, что брат, выступающий под псевдонимом Uzzy Marcus, хочет его смерти.

«Полиция везде. Это будет последний раз, когда вы увидите меня. В любую минуту они выбьют эту дверь. Они все снаружи», — шептал мужчина.

Источник фото: Instаgram

Полицейские задержали Вебера, который уже имел проблемы с законом. Зайти в квартиру им удалось только спустя восемь часов переговоров. Они установили, что одна из убитых была 26-летней невестой мужчины Саванной Рей Тебердж. У нее остался маленький сын, пишет Daily Mail. Второй жертвой стала 15-летняя девушка. Сейчас ее личность продолжают устанавливать, а Вебера ждет суд по двум обвинениям в убийстве.