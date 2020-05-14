Около трех миллионов человек за неделю обратились за пособием по безработице в США
В течение одной недели в Соединенных Штатах за пособием по безработице обратились 2,981 миллиона человек. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Минтруд США.
По данным издания, неделей ранее пособие по безработице понадобилось трем миллионам американцев. Аналитики предполагали, что число людей, нуждающихся в пособии, снизится более чем на 600 тысяч.
В свою очередь австралийский премьер Скотт Моррисон предупредил, что в стране ухудшается ситуация с безработицей. Она достигла рекордного высокого для Австралии уровня в 6,2%. Это объясняется ограничительными мерами из-за распространения коронавируса.