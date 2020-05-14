Около трех миллионов человек за неделю обратились за пособием по безработице в США

По данным издания, неделей ранее пособие по безработице понадобилось трем миллионам американцев. Аналитики предполагали, что число людей, нуждающихся в пособии, снизится более чем на 600 тысяч.

В свою очередь австралийский премьер Скотт Моррисон предупредил, что в стране ухудшается ситуация с безработицей. Она достигла рекордного высокого для Австралии уровня в 6,2%. Это объясняется ограничительными мерами из-за распространения коронавируса.