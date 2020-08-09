Около тонны нефтепродуктов вытекло в океан из японского судна

Около тонны нефтепродуктов попало Индийский океан возле Маврикия из-за аварии на борту севшего на мель японского грузового судна. Экологическая угроза нависла над коралловыми рифами у побережья острова.

«Мы приносим свои глубочайшие извинения за произошедшее и будем заниматься решением проблемы до самого конца», — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова заместителя главы компании-судовладельца Mitsui O.S.K. Lines Акихико Оно.

Оно на пресс-конференции заявил, что в воду из пробоины вытекло около тонны нефтепродуктов.

Ранее власти Маврикия ввели режим чрезвычайной экологической ситуации и обратились к ООН с просьбой об экстренной помощи в ликвидации последствий бедствия.

Японское грузовое судно Wakashio с четырьмя тысячами нефтепродуктов на борту село на мель рядом с пляжем Blue Bay в восточной части Маврикия 26 июля. Из пробоины произошла утечка нефтепродуктов. Wakashio направлялось из Китая в Бразилию с заходом в Сингапур.