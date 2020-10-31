Около ста оппозиционеров прошли маршем через центр Минска

Первые участники шествия — инвалиды — начали собираться у Красного костела в центре столицы в районе 13:00. Проведение масштабного марша анонсировали в оппозиционных Telegram-каналах, но в итоге на нем собрались не более 30 человек. Иногда мимо граждан проходили милиционеры, через громкоговорители они напоминали о незаконности запланированного мероприятия.

Через полчаса небольшая колонна участников акции направилась в сторону Октябрьской площади.

В то же время в другом районе Минска прошел уже традиционный субботний «женский марш». На него тоже пришло мало местных жительниц — несколько десятков. Хотя ранее число участниц отдельных акций порой достигало нескольких сотен и даже тысяч. Оппозиционерки прошли по центральным улицам города и добрались до проспекта Независимости. Там женщины объединились с первой колонной, после чего все вместе продолжили шествие, отметил сайт радиостанции «Говорит Москва».

Акция проходит мирно. Правоохранители пока что не предприняли каких-либо решительных попыток остановить шествие. Машины ГАИ перекрыли дорогу для автотранспорта в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Козлова. На перекрестке проспекта и улицы Ленина приняты такие же меры.

Белоруссия никогда не отвернется от России, если к ней будут относиться как к младшему брату, ранее говорил президент Александр Лукашенко. Несмотря на критику и недовольство, многовекторная внешняя политика у Минска была и будет в дальнейшем.