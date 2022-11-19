Мир 19 ноября 2022, 21:08 Около сотни парижан собрались у Эйфелевой башни в поддержку жителей Донбасса Митинг в поддержку Донбасса и прекращения поставок оружия Украине прошел в Париже Pixabay

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Около сотни человек вышли на манифестацию в Париже, они собрались на Марсовом поле у Эйфелевой башни в поддержку жителей Донбасса. Митингующие призвали Запад прекратить поставки вооружения на Украину, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

Инициатором акции выступила глава ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ. Она заявила, что политика вооружений и санкций ведет к третьей мировой войне.

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«Мы обращаемся к правительствам стран Европы: остановите вооружение Украины, вернитесь к конструктивному диалогу с Москвой! <…> Оружие, отправленное Европой Украине, применяется не по назначению! Им убивают мирное население Донбасса», — заявила собравшимся Новикова-Бернэ.

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Глава ассоциации уверена, что Украина давно готовилась к конфликту с Россией, а страны Запада и НАТО поставляли Киеву вооружение с 2014 года. Она попросила поддержать петицию против поставок вооружения на Украину, которая была направлена в Национальное собрание парламента Франции. Новикова-Бернэ заявила, что французские СМИ «исповедуют однобокий подход» к освещению ситуации на Украине и не раскрывают первоначальной причины спецоперации.