Около сотни человек в Милане вышли на митинг против отмены русской культуры

В Милане недовольные отменой русской культуры и противники любой формы дискриминации вышли на митинг. В нем приняли участие около ста человек, сообщило РИА «Новости» со слов участника акции.

Манифестация прошла на площади под Аркой Мира через месяц после подобного мероприятия в Риме. Организатор акции генеральный секретарь ассоциации «Друзья Великой России» Юлия Базарова рассказала, что солидарность с участниками выразили социологи, искусствоведы, поэты и видные итальянские культурные деятели. Среди них — певец Аль Бано и актер Пиппо Франко.

«Прошел месяц, и мы увидели, что миланская „Ла Скала“ откроет новый сезон оперой Мусоргского. В Риме в начале мая прошел концерт классической музыки с произведениями русских композиторов. То есть существуют положительные сигналы», — отметила Базарова.

Нынешний митинг состоялся под лозунгами «Культура — это диалог народов», «От культуры к правде», «Нет — русофобии». В манифестации приняли участие танцоры из ансамбля традиционных танцев «Россияна».