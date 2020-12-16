Около сотни армянских военных пропали в Нагорном Карабахе за один день

Совместно с российскими миротворцами они ведут поиски сотни пропавших военнослужащих, которые находились на боевых постах армии обороны Нагорного Карабаха в районе сел Хин Тагер и Хцаберд.

«Всю ночь и сегодня рано утром продолжались поиски военных. При активном посредничестве российских миротворцев предпринимаются меры с целью выяснить возможность пленения армянских военных и принять необходимые шаги в случае подтверждения этого факта», — сообщило агентство Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу АО НКР.

Отрабатывается версия, что солдаты могли попасть в плен после захвата азербайджанскими войсками. Как сообщило агентство Sputnik Армения, в социальных сетях появилось видео, на котором несколько десятков армянских военных попали в окружение в Карабахе.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло в сентябре этого года. Боевые действия между Арменией и Азербайджаном шли до 9 ноября. С 10 ноября начало действовать соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, заключенное между президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. После этого в регион прибыли российские миротворцы.