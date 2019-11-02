Около миллиона домов остались без электричества из-за шторма в Квебеке. Видео

По данным на 14:00 по местном времени (21:00 по Москве) порядка 960 тысяч домов в Квебеке, в том числе 122 тысячи в Монреале, в результате шторма остались без электроснабжения.

На данный момент пока не ясно, сколько времени уйдет на ремонт электросетей, рассказали в компании Hydro Quebec. По предположениям, электроснабжение смогут восстановить в ближайшие двое суток.

Кроме того, в провинции Нью-Брансуик из-за непогоды также остались без света более 54 тысяч домов. Это следует из сообщения энергетической компании NB Power.

Исходя из прогнозов национального метеорологического агентства Канады, в некоторых прибрежных районах на востоке страны порывы ветра могут достигать скорости в 30 метров в секунду.