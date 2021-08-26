Около миллиона человек исключили из Компартии Китая

Представитель организационного отдела Коммунистической партии Китая (КПК) сообщил о том, что с 2012 года членства лишились более 900 человек из-за коррупционных правонарушений. Такая информация прозвучала накануне на брифинге в Пекине. Об этом написала «Парламентская газета».

Кроме взятничества, в партии активно отслеживается несоответствие высоким идеалам и другие преступления. Однако несмотря на строгие критерии отбора, КПК иногда пропускает в свои ряды людей, являющихся коррупционерами. Правда, потом такие члены все же «вымываются», и партия безжалостно расстается с ними, заявили представители организационного отдела.

Исходя из последней статистики, ряды партии все же расширились. Так, летом 2021 года в КПК зафиксировали более 95 миллионов участников.