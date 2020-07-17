Около киевской станции метро «Шулявская» произошел взрыв

В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек. Он госпитализирован.

Об этом сообщило УНН со ссылкой на информацию, поступившую от столичной полиции.

«Сегодня в 20:10 по спецлинии 102 поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию метро „Шулявская“ произошел взрыв. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы кинологи и представители других профильных служб», — говорится в сообщении.

Источник агентства сообщил, что взрыв произошел в мусорной корзине. На месте инцидента работают следователи. Пока никаких подозрительных или опасных предметов они не нашли.