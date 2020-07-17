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    17 июля 2020, 21:33

    Около киевской станции метро «Шулявская» произошел взрыв

    Анастасия Кукова

    В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек. Он госпитализирован.
    Около киевской станции метро «Шулявская» произошел взрыв

    Об этом сообщило УНН со ссылкой на информацию, поступившую от столичной полиции.

    «Сегодня в 20:10 по спецлинии 102 поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию метро „Шулявская“ произошел взрыв. По вызову немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы кинологи и представители других профильных служб», — говорится в сообщении.

    Источник агентства сообщил, что взрыв произошел в мусорной корзине. На месте инцидента работают следователи. Пока никаких подозрительных или опасных предметов они не нашли.