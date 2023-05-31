Мир 31 мая 2023, 02:34 Около двух миллионов украинцев остались без света из-за сбоя в энергосистеме страны РИА «Новости»

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Почти два миллиона украинцев остались без электроэнергии в связи со сбоем в энергосистеме страны. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины в публикации в Facebook*.

«30 мая около 13:00 из-за чрезвычайной ситуации, которая произошла у оператора системы передачи электроэнергии, произошла рассинхронизация энергосистемы», — сказано в посте.

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Авторы публикации отметили, что из-за сбоя произошли аварийные отключения и временное обесточивание некоторых абонентов. Таким образом, электричества лишились два миллиона человек.

По данным Минэнерго, отключение света наблюдалось в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской и Черкасской областях. Также часть домов была обесточена в подконтрольных киевскому режиму регионах ДНР и Запорожской области.

Ранее жителей Украины предупредили об отключении света по всей стране. Как было сказано в украинском энергохолдинге ДТЭК, это связано со срабатыванием автоматики на энергетической инфраструктуре.

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