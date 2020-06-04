Около двух миллионов американцев потеряли работу на прошлой неделе

Около 1,8 миллиона заявок на получение первого пособия по безработице поступило в Департамент труда США за прошлую неделю.

Общее число американцев, потерявших свою работу в мае составило 2,7 миллиона человек. По мнению экспертов, эта цифра могла быть значительно выше. Например, в марте за помощью обратились 6,87 миллиона граждан США.