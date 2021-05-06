Около девяти тысяч военных задействует НАТО в учениях в мае–июне

Североатлантический Альянс проведет с 20 мая по 22 июня военные учения Steadfast Defender 2021. В них задействуют до девяти тысяч военнослужащих, передает сайт kp.ru.

По данным издания, маневры пройдут в три этапа. В Атлантическом океане состоится первый этап. В нем примут участие пять тысяч военных, 49 самолетов, 20 кораблей и подлодок. Второй этап пройдет в Венгрии (до трех тысяч военных). Румыния и Болгария примут третий этап (шесть тысяч единиц техники и четыре тысячи военных).